I Philadelphia 76ers, da quando Daryl Morey è diventato il nuovo presidente della franchigia, sono stati più volte accostati a James Harden. Impossibile che il Barba lasci i Brooklyn Nets in questa stagione, ma quest’estate le cose potrebbero mettersi diversamente. Secondo The Athletic, i Sixers avrebbero deciso di rinunciare a cercare acquirenti per Ben Simmons proprio per utilizzarlo nella prossima offseason per arrivare ad una stella, con il mirino puntato su Harden. La guardia dei Nets ha una Player Option da 47.3 milioni di dollari sulla prossima stagione.

Simmons non ha ancora giocato neanche una partita in questa stagione e, visto che probabilmente non verrà ceduto prima della trade deadline del 10 febbraio, è destinato a concludere l’anno a Philadelphia senza mai scendere in campo. Una macchia indelebile sul suo curriculum, visto che pochissime volte, se non nessuna, si è visto qualcosa del genere in NBA. All’australiano in queste settimane si sono avvicinati, oltre ai Detroit Pistons, anche gli Charlotte Hornets, ma una trattativa non è mai entrata nel vivo.

76ers prefer to wait to pursue James Harden or another superstar in offseason and want to save Ben Simmons for that potential deal over current market, per sources with knowledge and rival teams.

Details and Simmons latest with @sam_amick at @TheAthletic: https://t.co/kQl6DBhUZf

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 24, 2022