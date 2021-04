Nel finale thrilling tra Milwaukee Bucks e Phoenix Suns di questa notte NBA c’è stata una segnalazione di un fallo discutibile che ha coinvolto PJ Tucker. I Phoenix Suns in trasferta sono riusciti a chiudere con una vittoria di misura per 128 a 127 dopo che Devin Booker ha realizzato un tiro libero a 0,3 secondi dalla fine.

Tuttavia, non molti esperti sono d’accordo con la chiamata finale del match che ha poi determinato i due liberi per la stella della franchigia dell’Arizona. Con la partita in pareggio a quota 127, Booker aveva la palla tra le mani nei secondi finali della contesa ed è stato limitato dal difensore dei Bucks, Jrue Holiday.

PJ Tucker è venuto in aiuto ma è stato chiamato fallo per quello che sembrava essere un tocco inesisteste mentre Booker stava rilasciando il pallone. Ecco il video dell’azione incriminata:

Come puoi vedere nel replay, Tucker ha sfiorato a malapena Booker in quell’azione finale. Praticamente ha tolto le braccia proprio per evitare il contatto con l’avversario. A rendere le cose ancora più discutibili è stato il fatto che Booker non sembrava avesse intenzione di fare canestro ma solo di prendere fallo. In tal caso, nessun fallo avrebbe dovuto essere fischiato e la partita sarebbe dovuta andare a un secondo tempo supplementare. Se foste stati un arbitro NBA, voi avreste fischiato fallo nella sfida tra Phoenix e Milwaukee?

