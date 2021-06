Chris Paul rimane in isolamento, asintomatico ma positivo al Covid-19. Nel frattempo i suoi Phoenix Suns sono 2-0 nella serie di Finale di Conference contro i Los Angeles Clippers, sfida che ora si sposterà allo Staples Center per le prossime due partite. Se ai Clippers manca Kawhi Leonard non si sa ancora per quanto, i Suns sarebbero ottimisti di riavere Paul per Gara-3, secondo Adrian Wojnarowski e Dave McMenamin di ESPN.

CP3 sarebbe vaccinato contro il Covid, ma lo avrebbe contratto ugualmente. Davvero una sfortuna nera per i Suns, che però non ne hanno risentito particolarmente anche grazie alle prove di Cameron Payne al posto del veterano. Paul è stato comunque sempre in contatto con la squadra, chiamando Devin Booker su FaceTime sia dopo Gara-1 che dopo Gara-2 ed esultando con i compagni anche sui social.

Big time play call Coach Mont!!!!!!!! — Chris Paul (@CP3) June 23, 2021