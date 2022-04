Come si sospettava, l’infortunio muscolare subito da Devin Booker in Gara-2 ieri notte lo costringerà a saltare almeno qualche partita. I Phoenix Suns poco fa hanno annunciato che la guardia, che prima dell’infortunio aveva segnato 31 punti nel solo primo tempo, non ha una tempistica di recupero precisa e rimarrà fuori ad oltranza, finché non recupererà. Con ogni probabilità i Suns dovranno giocare senza Booker sia Gara-3 che Gara-4, entrambe a New Orleans.

Servirà quindi uno sforzo extra per riportare su binari favorevoli una serie attualmente sull’1-1. Booker nelle prime due partite contro NOLA ha segnato 28.0 punti di media.

The right hamstring strain is believed to be mild and Devin Booker isn’t being ruled out of this opening-round series vs. New Orleans, sources tell ESPN. https://t.co/mFr2XIr25s

