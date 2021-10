Non inizierà nel migliore dei modi la stagione regolare dei Phoenix Suns, che nelle ultime ore hanno chiuso per due rinnovi ma non per quello di DeAndre Ayton. Il centro, protagonista delle ultime Finals, si aspettava un’offerta al massimo salariale che però non è arrivata, qualcosa per la quale secondo Adrian Wojnarowski sarebbe “molto scontento”. In questo modo Ayton, se gli verrà estesa la qualifying offer in estate, diventerà restricted free agent e potrebbe quindi lasciare Phoenix tra meno di un anno.

ESPN Sources: Suns talks with Deandre Ayton on rookie extension have ended — without a deal. Ayton expected max contract and owner Robert Sarver hasn’t offered it. More coming on consequences for failing to reach deal with 2018 No. 1 overall pick. NBA Today debut, ESPN2. Now. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021

Ayton nella scorsa stagione ha mantenuto 14.4 punti e 10.5 rimbalzi di media, elevando il proprio gioco nei Playoff. Nella postseason infatti il prodotto di Arizona ha portato i Suns alle Finals con 15.8 punti e 11.1 rimbalzi di media.