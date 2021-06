NBA – Porte girevoli a New York: via tutte le point guard, Lillard obiettivo primario

I New York Knicks pensano a un completo restyling del loro backcourt.

Secondo Ian Begley di SNY, fra i giornalisti più informati sulle vicende del basket newyorkese, i Knicks sarebbero pronti a tutto per ingaggiare Damian Lillard. Fra Dame e i Portland Trail Blazers la tensione è sempre più alta: dopo i malumori per un roster ritenuto non all’altezza, ci sono anche grosse frizioni riguardo la scelta di Chauncey Billups come head coach.

According to sources, the Knicks have been doing homework on the possibility of acquiring Damian Lillard via trade (via @IanBegley)

“[The Knicks] would also be content to take a longer-term approach with the roster if the right opportunity didn’t arise.” https://t.co/ZYEevF44TZ pic.twitter.com/sXwQzMwx01

