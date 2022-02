Nuova trade per i Portland Trail Blazers, che solo ieri avevano ceduto CJ McCollum ai New Orleans Pelicans. Stavolta i Blazers hanno concluso uno scambio a tre squadre insieme a San Antonio Spurs e Utah Jazz, cedendo a questi ultimi Nickeil Alexander-Walker, arrivato proprio da NOLA ieri. Portland dal canto proprio ottiene Joe Ingles, free agent in estate e out per tutta la stagione a causa della rottura del crociato, Elijah Hughes e una scelta del secondo turno al Draft. Oltre ad Alexander-Walker, i Jazz prendono Juancho Hernangomez dagli Spurs, che a loro volta ricevono Tomas Satoransky e una scelta del secondo turno da Portland.

Per avere un quadro chiaro della trade:

The Jazz are sending out the two second-round picks in the deal, sources tell ESPN. Alexander-Walker, 23, has the chance to make an impact on the Jazz’s bench and assuredly will benefit in Utah’s development system. Averaged 13 points for Pels and will be a part of rotation. https://t.co/rvZ6SN1Zmx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2022