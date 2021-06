I Portland Trail Blazers sono sempre più vicini a scegliere il proprio prossimo head coach, dopo la separazione da Terry Stotts. Secondo Adrian Wojnarowski, tra i finalisti per il lavoro ci sarebbero Chauncey Billups e Becky Hammon.

Billups è fin dall’inizio il favorito per il lavoro, ma sia lui che Hammon faranno un secondo colloquio con Portland nei prossimi giorni. Se Hammon dovesse venire scelta, diventerebbe la prima donna head coach in una Lega maschile di uno sport americano.

Clippers assistant Chauncey Billups and Spurs assistant Becky Hammon are among candidates who’ll get second interviews for the Portland Trail Blazers head coaching job this week, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2021