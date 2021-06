NBA – Portland Trail Blazers, le parole di Damian Lillard sanno di addio

L’eliminazione al primo turno contro i Denver Nuggets potrebbe aver chiuso il ciclo dei Portland Trail Blazers. Dopo la sconfitta 115-126 in gara 6 del primo turno, la franchigia dell’Oregon potrebbe avviare la ricostruzione.

Le parole di Damian Lillard nel post gara sanno di addio.

Non abbiamo vinto l’anello perciò il roster non è abbastanza forte. Non so cosa bisogna cambiare ma siamo stati eliminati da una squadra che era priva degli esterni titolari e di due dei suoi migliori giocatori. Sono deluso ma non sto pensando al futuro, vedremo cosa succederà. Non possiamo cercare scuse ma neanche darci troppe colpe: al momento non siamo abbastanza forti.

Nick Young si è espresso per un trasferimento di Lillard ai Lakers, anch’essi eliminati al primo turno playoff. Un post su Instagram dello stesso Dame alimenta le voci di un suo addio ai Blazers. La point guard ha utilizzato una frase del rapper defunto Nipsey Hussle traducibile così: “Quanto ancora dovrei impegnarmi? Quando arriverà il momento in cui gli sforzi saranno premiati da un’opportunità?”. Un messaggio che suona come un avvertimento alla dirigenza: rinforzate la rosa oppure chiederò di andare via.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damian Lillard (@damianlillard)

La ricostruzione però potrebbe essere totale perché anche il coach Terry Stotts pare arrivato al capolinea: “Ho ancora due anni di contratto ma alla fine di ogni stagione si fanno delle valutazioni”.

Anche Jusuf Nurkic potrebbe partire: “Mi piacerebbe restare con la giusta situazione ma questa non lo è”. Nel suo caso però sarà la franchigia a decidere, in virtù della team option presente sul contratto.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.