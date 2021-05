Piano piano negli ultimi mesi, anche grazie alla campagna vaccinale americana, i palazzetti NBA hanno iniziato a riaprire ai tifosi. A capienza ridotta tutte le squadre della Lega hanno ospitato nuovamente i fans alle partite: tutte, tranne una. I Portland Trail Blazers sono rimasti gli unici ancora con le porte chiuse. Nella situazione di classifica attuale, alla ricerca di un posto nei Playoff senza passare dai Play-in, la spinta del pubblico potrebbe essere un fattore importante. Damian Lillard su Twitter ha commentato questa notizia con un po’ di nervosismo, ovviamente perché vorrebbe godere del supporto dei suoi tifosi. “Quindi saremo l’unica squadra dell’intera dannata NBA senza fans” ha scritto la stella dei Blazers.

So we gone be the only damn team in the whole league with no fans .

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 4, 2021