Potremmo presto rivedere Joe Johnson su un parquet NBA. L’ex stella di Atlanta è lontano dai pro dai playoff dei 2018, giocati con gli Houston Rockets.

Adesso per Johnson sembra essersi aperto uno spiraglio. Secondo HoopsHype, il giocatore sosterrà un provino con i Milwuakee Bucks nei prossimi giorni.

Story: Seven-time NBA All-Star Joe Johnson is attempting an NBA comeback and has a workout this week with a playoff contender. Details on @hoopshype. https://t.co/9OCFQtiwWC

— Michael Scotto (@MikeAScotto) April 13, 2021