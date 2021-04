NBA – Prestazione mostruosa: Giannis Antetokounmpo come Wilt Chamberlain

Giannis Antetokounmpo ha fatto a pezzi la difesa dei Portland Trail Blazers, guidando i Milwaukee Bucks alla vittoria 109-127.

Il greco ha realizzato 47 punti, ai quali ha aggiunto anche 12 rimbalzi nei 33 minuti giocati. Il dato più mostruoso però è il 18/18 al tiro da due punti. Una prestazione pressoché perfetta con la quale Antetokounmpo ha eguagliato Wilt Chamberlain: solamente loro nella storia della NBA hanno tirato 18/18 da due punti in una singola partita.

Giannis Antetokounmpo is the 2nd player in NBA history to go 18-18 on two-pointers in a game, joining Wilt Chamberlain, who went 18-18 on Feb. 24, 1967 against the Baltimore Bullets. pic.twitter.com/hxHOy2AN2R

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 3, 2021