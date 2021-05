NBA – Primo Play-in senza storia: i Pacers spazzano via gli Hornets

È stata una partita a dir poco a senso unico quella che ha aperto la post-season 2021 tra Indiana Pacers e Charlotte Hornets. I padroni di casa hanno comandato la gara dall’inizio alla fine, spinti nei primi minuti da un infuocato Doug McDermott da 21 punti e 7/9 al tiro. La vittoria dei Pacers, arrivata col punteggio di 144-117, ha sorpreso per il largo divario anche viste le tante assenze che fronteggiavano i gialloblu. Indiana era infatti priva di Myles Turner, TJ Warren e Caris LeVert, fermato dal Covid nelle scorse ore.

Domantas Sabonis, che come Malcolm Brogdon è stato in dubbio fino all’ultimo, non ha neanche dovuto strafare, chiudendo comunque quasi con una tripla-doppia da 14 punti, 21 rimbalzi e 9 assist. Per Charlotte, squadra chiaramente inesperta e molto giovane, praticamente tutti bocciati fatta eccezione forse per Cody Zeller, autore di una buona gara con 17 punti e 7/7 dal campo. Terry Rozier, sebbene abbia segnato 16 punti, ha tirato 7/19 mentre LaMelo Ball è stato impalpabile con 14 punti, 4 assist, 4 palle perse e 4/14 al tiro.

I Pacers saranno di nuovo in campo giovedì per giocarsi un posto nei Playoff, gli Hornets invece salutano la stagione.

