Ieri notte, nella vittoria arrivata all’OT contro San Antonio, i Los Angeles Lakers si sono molto preoccupati per Anthony Davis. Il lungo giallo-viola è caduto a terra dopo uno scontro aereo con un avversario nel quarto quarto, tenendosi il ginocchio, ma ha comunque proseguito la partita tornando in campo nel supplementare. Nonostante questo sia un buon segnale, Davis potrebbe comunque saltare qualche partita. Frank Vogel ha parlato dell’infortunio in conferenza stampa, dicendo che AD ha ancora dolore al ginocchio e che valuteranno se schierarlo domani notte, nella seconda gara di un back-to-back contro i Thunder.

Frank Vogel said AD knocked knees in that fourth quarter and is sore; they’ll see how he’s feeling tomorrow for the second night of a B2B.

— Mike Trudell (@LakersReporter) October 27, 2021