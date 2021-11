Nonostante la gran parte dei giocatori NBA sia vaccinata, alcuni atleti sono comunque costretti a fermarsi per via dei protocolli anti-Covid. Sebbene in misura molto minore rispetto allo scorso anno, almeno finora, qualche intoppo le franchigie continuano ad averlo. Nelle scorse ore sia Kevin Love che Tobias Harris sono stati fermati per “diverse partite”: è quindi probabili che si siano contagiati.

Cavaliers’ Kevin Love has entered health and safety protocols and is expected to miss several games, sources tell @TheAthletic @Stadium. Love is averaging 9.9 points and 7.3 rebounds this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2021

76ers forward Tobias Harris is expected to miss several games in the NBA’s health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harris entered protocols tonight. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2021

Love stava fin qui segnando 9.9 punti di media per Cleveland, mentre Harris viaggiava a 19.8 punti a partita con Philadelphia. Non sono i primi a ritrovarsi in questa situazione quest’anno: prima di loro i Celtics erano stati particolarmente colpiti, con Tatum, Brown e Horford positivi al Covid nelle scorse settimane.