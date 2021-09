Carmelo Anthony non ha bisogno di presentazioni quando si parla di NBA. L’ala dei Los Angeles Lakers è diventato ancora più famosa da quando ha deciso di firmare con i californiani. Ma per Melo non è sempre stato così. Una volta la star dei Lakers voleva chiamarsi “Tyrone Johnson”.

Anthony è apparso in Armchair Expert con Dax Shepard e ha parlato di vari argomenti, incluso il giorno in cui ha cercato di cambiare identità da bambino. (Intorno alle 25:50)

“Ero in terza elementare. Vengo da New York. Nessuno sapeva chi diavolo fossi a Baltimora. Era l’estate del ’92. La scuola inizia a settembre. Quindi ho due mesi per incontrare alcune persone, uscire. Intendiamoci, avevo 8 o 9 anni a questo punto. Quando arrivo in terza elementare, il primo giorno di scuola, devi scrivere il tuo nome su una scheda bianca”.

La star dei Lakers ha rivelato il motivo dietro a ciò: le persone stavano scherzando con il suo nome. A quel tempo non si chiamava ancora “Melo”, quindi ne aveva abbastanza di tutti che sbagliavano “Carmelo”.

“Per tutta l’estate, la gente ha massacrato il mio nome. Mi dicevano sempre “Caramelo” e “Camelo”. Non c’era niente di male in questo. Semplicemente non mi piaceva che le persone sbagliassero il mio nome… Allora scrivo il nome ‘Tyrone’ e mi guardo intorno e sono tipo ‘con quale cognome andrò?’ Quindi vedo un libro di testo e c’è scritto “Johnson”. Quindi sono tipo ‘Tyrone Johnson’ “.

Diventare una superstar NBA di fama mondiale è un modo per assicurarsi che le persone ricordino il tuo nome. Ora tutti sanno chi è Carmelo Anthony però si fa sempre in tempo a tornare indietro e cambiare nome, vedasi Ron Artest, giusto per restare in NBA. E comunque Tyrone Johnson non sarebbe neanche così brutto.

