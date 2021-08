Paul Pierce ha rivelato come Kevin Garnett una volta abbia spezzato il cuore dell’allora rookie Joakim Noah nel bel mezzo di una partita NBA. Kevin Garnett è forse il trash talker più famigerato nella storia della NBA.

Quest’uomo ha avuto problemi con quasi tutti nella NBA semplicemente perché non sapeva dove fosse la linea di confine tra trash talking e insulti. In realtà sapeva assolutamente dov’era, era lui che decideva sempre di superarla.

Come prevedibile, per questo motivo, molti nella community NBA, inclusi i giocatori, non sono esattamente molto affezionati alla leggenda dei Celtics. E di recente Paul Pierce ha spiegato perché anche Joakim Noah rientra in quella categoria. Non mentiremo, le azioni di The Big Ticket in questo caso sono state piuttosto eclatanti.

Durante l’anno da rookie di Joakim Noah si è ritrovato di fronte quello che per molti anni era stato il suo idolo. L’uomo da emulare per la sua esuberanza cestistica e non solo. Ma quando Noah ha provato a parlare con Kevin Garnett nel bel mezzo del loro match, le cose non sono andate come previsto. Ecco cosa ha detto Paul Pierce a Bleacher Report sull’incidente.

“Questo accadeva quando Noah era un rookie… Ricordo che Noah ammirava KG. Era tipo, ‘Amico, KG, avevo il tuo poster sulla mia parete, ti ammiravo, amico’. E poi Garnett ha detto qualcosa del genere ed è stato tipo ‘Fanc**o Noah.’ Ero tipo ‘Wow.’ Questo ragazzo, appena uscito dal college, ammirava KG, ha appena detto che aveva il suo poster sul muro e lui gli risponde così! Lo ha schiacciato. Ha schiacciato Noah”.

Definire questa reazione inaspettata è poco. Non c’era alcun motivo per il quale Kevin Garnett dovesse mandare un rookie NBA Joakim Noah solo perché ne aveva voglia. Davvero totalmente insensato. Però KG era anche questo, nel bene e nel male, non ci potevi fare nulla. Avversario uguale nemico. Sempre.

