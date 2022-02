NBA – Quanti soldi ha perso (finora) Ben Simmons

Il caso Ben Simmons continua a tenere banco a Philadelphia. Il giocatore australiano non ne vuole sapere di giocare né di allenarsi con i Sixers che, dal canto loro, continuano a multarlo.

Una situazione paradossale che sta costando un bel po’ di soldi a Simmons. Finora, infatti, secondo quanto calcolato da ESPN ha dovuto sganciare più di 12 milioni di dollari e potrebbe arrivare a 31 qualora continuasse a non mettersi a disposizione fino al termine della stagione o se non venisse scambiato.

Ogni gara saltata costa a Simmons ben 360mila dollari ma nonostante questo al termine dell’annata sarebbe comunque in attivo, visto che il suo stipendio annuale ammonta a 33 milioni.

Le perdite (o i mancati guadagna) sono comunque ingenti ma la cosa non sembra toccare minimamente il giocatore, almeno stando a quanto riporta la giornalista americana Ramona Shelburne. La reporter, infatti, avrebbe saputo da una fonte vicino a Simmons che l’australiano non è minimamente toccato dall’ammontare della somma che sta lasciando sul piatto.

When the Ben Simmons-76ers saga began last summer, no one on either side thought it would last this long or cost this much.

Nine days before the deadline, here’s where the historic stalemate stands. @ramonashelburne ➡️ https://t.co/biDYTXVKb1 pic.twitter.com/3BM92rCclv

— ESPN+ (@ESPNPlus) February 1, 2022