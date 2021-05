Probabilmente è banale dire che Donovan Mitchell è il miglior tiratore dalla lunga distanza della storia degli Utah Jazz. Pete Maravich non aveva una linea da 3 punti quando giocava mentre Karl Malone dominava ma il tiro da tre punti non era proprio il suo forte (comprensibile per un’ala grande degli anni Novanta).

Tuttavia, nessuno di questi tre giocatori ha mai segnato quanto Bojan Bogdanovic questa notte nella vittoria contro i fortissimi Denver Nuggets. Il croato nato a Monstar in Bosnia-Erzegovina è stato un vero e proprio cecchino perché ha segnato 48 punti nel successo, frutto di 8 triple. Bojan Bogdanovic è perciò diventato così il primo giocatore nella storia degli Utah Jazz in NBA a segnare almeno 45 punti e almeno 8 bombe in un singolo match.

Bojan Bogdanovic tonight: 48 PTS (career-high)

8 REB

8 3PT

16-23 FG He is the first Jazz player with 45+ points and 8+ threes in a game in franchise history. pic.twitter.com/fU623nd7iN — StatMuse (@statmuse) May 8, 2021

Proprio così. Non lo hanno fatto Donovan Mitchell, Jeff Horancek, John Stockton o Pete Maravich. Bojan Bogdanovic è il primo cestista nella storia NBA degli Utah Jazz a raggiungere queste vette, nessuno ha fatto più di 45 punti e 8 triple in un singolo match.

Bogdanovic ha saputo ritagliarsi uno spazio importante all’interno degli Utah Jazz e oggi è una delle colonne portanti della franchigia che sta lottando per il primo posto della regular season della Western Conference.

