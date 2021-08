Nelle scorse ore Rajon Rondo ha trovato l’accordo con i Memphis Grizzlies per il buyout. Il playmaker diventerà free agent dopo la trade che dai Clippers lo aveva portato a Memphis insieme a Patrick Beverley (lui già scambiato a Minnesota). Appena uscirà dai waivers, tra qualche ora, Rondo potrà firmare con un’altra franchigia NBA che, con ogni probabilità, saranno i Los Angeles Lakers, come riportato da Shams Charania.

The Los Angeles Lakers are the frontrunners to sign Rajon Rondo after he clears waivers on Monday, sources tell @TheAthletic @Stadium. Rondo was a key part of the Lakers‘ 2020 championship team. https://t.co/lT4jCtoCXw

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2021