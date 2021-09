Rajon Rondo è ufficialmente un nuovo vecchio giocatore NBA dei Los Angeles Lakers e non vede l’ora di poter giocare insieme a Carmelo Anthony. Il playmaker dal QI elevatissimo ha risposto a una serie di domande durante la sua conferenza stampa di ri-presentazione, incluso il giocatore con cui è entusiasta di avere al suo fianco.

“Carmelo”, ha risposto la point guard dei Lakers.

Rajon Rondo e Carmelo Anthony sono davvero grandi amici e spesso si sono affrontati sul campo da basket nel corso della loro carriera NBA prima di unirsi ai Lakers. Rajon Rondo era all’apice della sua avventura in NBA durante i primi 2010 con i Boston Celtics, nello stesso periodo in cui Carmelo Anthony si stava affermando come uno dei migliori cestisti della lega con i New York Knicks.

Ha poi proseguito citando l’altro esterno dei Lakers che si è unita alla squadra in questa stagione: Russell Westbrook.

“Ovviamente, Russ, Trev. Non vedo l’ora di parlare con Trev, imparare la sua mente, la sua concentrazione… Abbiamo avuto molte grandi battaglie con molti di questi ragazzi che ora sono compagni di squadra. Non vedo l’ora di mettere tutto nel passato e metterlo insieme per il bene della squadra e vincere un campionato qui”.

Naturalmente Rondo ha rifirmato con i Lakers anche per giocare insieme ad Anthony Davis e LeBron James, però Carmelo è Carmelo. Molti giocatori NBA lo considerano un ragazzo davvero speciale e sono legatissimi a lui. Ora bisogna vedere se in campo riusciranno a rendere come tutti i tifosi Lakers si augurano, però di certo difficilmente mancherà la chimica all’interno dello spogliatoio.

Chissà se finalmente i Lakers riusciranno a ripetersi e a conquistare l’anello che i tifosi credevano di poter vincere anche nella stagione 2020-2021.

