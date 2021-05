A causa del Covid-19 e dell’impossibilità di viaggiare in continuazione tra USA e Canada, per questa stagione i Toronto Raptors si sono trasferiti in Florida, a Tampa. Anche questo cambiamento radicale è stato imputato al pessimo rendimento della franchigia, quasi aritmeticamente fuori anche dal Play-in. In generale, i giocatori dei Raptors non hanno mai nascosto una certa amarezza riguardante il trasferimento temporaneo a Tampa.

Di recente poi la franchigia ha iniziato ad accogliere alla Amalie Arena gruppi di tifosi, che ovviamente sarebbero geograficamente molto lontani da Toronto in una situazione normale. Nelle ultime gare questi pochi tifosi hanno anche fischiato i giocatori per le cattive prestazioni, culminate in 3 sconfitte consecutive nell’ultima settimana.

Fischi che, però, non sembrano aver dato troppo fastidio per Pascal Siakam, che considera questa stagione giocata completamente in trasferta.

Ci siamo sentiti in trasferta per tutto l’anno, quindi non credo che questi fischi siano qualcosa di nuovo. A volte ti chiedi sorpreso: “Dove siamo?”. Ma ormai ci stiamo abituando.

Un po’ diversa la visione di coach Nick Nurse, che ha allenato nel Regno Unito e in Belgio tra anni ’90 e 2000.

Ho allenato in Europa, dove capita che i tifosi fischino la squadra di casa. Quindi non ho notato nulla. Grazie per averlo fatto notare. Potete scrivere anche questo nel vostro articolo di fine stagione, potete aggiungerlo alle cose che sono successe in questa stramba stagione.

Pascal Siakam on “home” fans in Tampa booing him at the free throw line: “We’ve felt like we’ve been on the road all year so I don’t think it’s something knew. You kinda get caught like, oh, where are we? But we’re kinda used to it.” — Josh Lewenberg (@JLew1050) May 7, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.