Circa una decade fa, in NBA fece molto scalpore il caso di Donald Sterling, allora proprietario dei Los Angeles Clippers, costretto a vendere per uno scandalo sul razzismo che smosse le coscienze dell’intera Lega. Ora la storia potrebbe ripetersi, con al centro della vicenda Robert Sarver, owner dei Phoenix Suns appena arrivati alle Finals. Secondo Jordan Schultz di ESPN, la NBA avrebbe pronto un fascicolo con le prove che accuserebbero Sarver di razzismo, sessismo e addirittura molestie sessuali. Se queste accuse dovessero essere fondate, il piano della Lega sarebbe quello di costringere Sarver a lasciare.

🚨 Breaking: The NBA is preparing for a massive story accusing #Suns owner Robert Sarver of racism, sexism and sexual harassment in a series of incidents, sources say. With enough evidence to support such claims, there’s a real chance the league would forcibly remove Sarver.

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) October 22, 2021