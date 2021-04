NBA – Reggie Miller incorona Stephen Curry e lancia un messaggio Michael Jordan

Reggie Miller si è espresso chiaramente sul conto di Stephen Curry, incoronandolo miglior tiratore di sempre. Poi ha mandato un chiaro messaggio a Michael Jordan e di riflesso ai giocatori che cambiano squadra diverse volte nel corso della loro carriera.

Curry recentemente ha superato proprio Miller per numero di triple segnate in NBA. La leggenda dei Pacers però l’ha presa molto bene e adesso ha rivolto ancora parole di grande apprezzamento al giocatore degli Warriors.

Miller, che in carriera ha giocato solo per Indiana, ha parlato anche dell’abitudine di cambiare spesso maglia.

Non ho mai pensato di andare in un’altra franchigia. Se Michael Jordan in persona mi avesse chiesto di andare a Chicago, gli avrei risposto di andare a farsi fo*****. Non sono mai andato nemmeno vicino al trasferimento. Qualcuno ci provò, credo i Knicks, ma con loro avevo delle frizioni precedenti, non avrei mai potuto.

Reggie Miller says he wouldn’t have dreamed of trying to join another star – even if it was MJ.

— ESPN (@espn) April 12, 2021