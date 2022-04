È notizia di poco fa che, nonostante i rumors dei giorni scorsi, Ben Simmons non giocherà nemmeno Gara-4. La stella dei Brooklyn Nets, arrivata alla trade deadline da Philadelphia, deve ancora fare il proprio esordio stagionale a causa di alcuni problemi alla schiena. Anche in questo caso è stata la schiena a fermarlo, visto che a quanto pare l’australiano avrebbe accusato ulteriori dolori in seguito all’allenamento di ieri. L’ennesima assenza di Simmons ha fatto andare su tutte le furie Reggie Miller. La leggenda NBA, ora telecronista anche durante questi Playoff, ha twittato con tono esasperato la notizia.

“Dai! Fuori per Gara-4 quando si diceva che avresti fatto il tuo debutto. Questo ragazzo ha ZERO spirito competitivo. C’è ancora una piccola chance per i Nets di rimontare questa serie, avete ancora KD e Kyrie, serve solo una vittoria e poi proseguire da lì” ha scritto Miller.

Cmon MAN!!! Out for Game 4 when it was rumored you were going to make your debut. This dude has ZERO competitive 🔥.. As small a chance as the Nets have to come back in this series, you still have KD and Kyrie, all you need is to win ONE game and take it from there.. #ManUp pic.twitter.com/Y5smcnQkqZ

— Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) April 24, 2022