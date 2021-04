James Harden sembrava essere vicino al rientro dopo l’infortunio muscolare rimediato un paio di settimane fa. Invece poco fa i Brooklyn Nets hanno annunciato che la propria stella, tra i principali candidati all’MVP, ha subito una ricaduta. Il giocatore sarà dunque out a tempo indeterminato.

James Harden Medical Update: pic.twitter.com/bQqj1BZ0ch — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 20, 2021

In questa stagione Harden, prima dell’infortunio, stava mantenendo 25.8 punti, 8.0 rimbalzi e 10.9 assist di media. I Nets sono secondi ad Est con un record di 38-19 e nei giorni scorsi hanno perso (nuovamente) anche Kevin Durant, per il quale però non sembra nulla di grave. Stanotte contro New Orleans, Brooklyn sarà priva di ben 7 giocatori.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.