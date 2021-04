NBA – Richard Jefferson prende in giro LeBron dopo aver visto il trailer di Space Jam

Richard Jefferson e LeBron James sono stati compagni di squadra per 2 stagioni, dal 2015 al 2017, con la maglia dei Cleveland Cavaliers. Insieme hanno vinto anche un titolo, il primo e unico nella carriera di Jefferson, diventato ora un opinionista su ESPN dopo il ritiro nel 2018. I due sono comunque rimasti ottimi amici e più volte, nel corso degli anni, sono stati protagonisti di siparietti divertenti sui social e in televisione. Tra di essi c’è ora da aggiungere il commento di Jefferson al trailer di “Space Jam: A New Legacy”, pubblicato sabato sui social di LeBron e della Warner Bros e divenuto subito virale.

L’ex giocatore NBA ha commentato il video sul suo profilo Instagram di James, prendendo in giro l’ex compagno. “La CGI rende l’hairline pazzesca” ha commentato Jefferson. Riferimento ai capelli di James, vittima di parecchie prese in giro nel corso degli anni. In Space Jam, in effetti, la capigliatura di LeBron sembra molto più folta e precisa, probabilmente grazie proprio agli effetti speciali. E Jefferson non si è fatto sfuggire l’occasione di farlo notare.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.