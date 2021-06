NBA – Rick Carlisle designa il suo successo sulla panchina dei Dallas Mavericks

Rick Carlisle qualche giorno fa ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore dei Dallas Mavericks. Oggi è arrivato l’annuncio del suo nuovo incarico come head coach degli Indiana Pacers.

Lasciano il Texas, Carlisle ha indicato anche chi vorrebbe come suo successore. Secondo lui il nome ideale per la panchina dei Mavs è quello di Jason Kidd.

Spero che sia Jason Kidd il prossimo allenatore di Dallas perché lui e Luka Doncic hanno tante cose in comune. Per lo sloveno sarebbe una gran cosa e penso anche per Jason. Sono l’unico ad aver allenato entrambi e conosco tutte le loro qualità, per me sarebbe il matrimonio ideale.