NBA – Riscaldamento permettendo, LeBron James tornerà stanotte

È arrivato un altro aggiornamento su LeBron James, dopo il primo di qualche ora fa. Salvo problemi nel riscaldamento, la stella dei Los Angeles Lakers tornerà dall’infortunio alla caviglia stanotte contro i Sacramento Kings, come riportato da Shams Charania.

After missing over a month with high ankle sprain, Lakers star LeBron James is expected to return tonight vs. the Sacramento Kings assuming warmups go as planned, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2021