Quest’anno il Rising Stars sarà molto particolare: i giocatori convocati saranno infatti 28 e non 24, divisi in 4 squadre da 7 ciascuna. Si tratterà insomma di un mini-torneo con semifinali e finale, per vincere le prime bisognerà arrivare a 50 punti, per conquistare il trofeo invece a 75. La lista dei 28 giocatori convocati saranno composti da 12 rookie, 12 sophomore e 4 membri dei G-League Ignite, squadra della Lega di sviluppo che dall’anno scorso riunisce alcuni prospetti che si dichiareranno eleggibili al Draft della prossima estate.

Tra i rookie sono stati selezionati i seguenti giocatori:

#CloroxRisingStars rookie player pool! Franz Wagner

Scottie Barnes

Evan Mobley

Alperen Sengun

Herbert Jones

Davion Mitchell

Cade Cunningham

Chris Duarte

Josh Giddey

Ayo Dosunmu

Jalen Green

Jalen Suggs 🌟 WATCH NOW on TNT 🌟 — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 2, 2022

Per quanto riguarda i sophomore invece ci saranno:

#CloroxRisingStars sophomore player pool! Precious Achiuwa

Saddiq Bey

Jaden McDaniels

Isaac Okoro

Isaiah Stewart

Jae’Sean Tate

Cole Anthony

Desmond Bane

LaMelo Ball

Anthony Edwards

Tyrese Haliburton

Tyrese Maxey 🌟 WATCH NOW on TNT 🌟 — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 2, 2022

I giocatori dei G-League Ignite scelti sono infine questi 4:

#CloroxRisingStars NBA G League Ignite player pool! Marjon Beauchamp

Dyson Daniels

Jaden Hardy

Scoot Henderson 🌟 WATCH NOW on TNT 🌟 — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 2, 2022

Beauchamp, Daniels e Hardy sono tutti proiettati verso una chiamata al primo turno al prossimo Draft NBA, sarà quindi una bella occasione per vederli confrontarsi con i loro futuri avversari.