NBA – Rissa tra Lakers e Raptors, arrivano 3 squalifiche

Come ci si aspettava, la NBA non ha esitato a punire i giocatori di Los Angeles Lakers e Toronto Raptors per la rissa di pochi giorni fa. OG Anunoby e Montrezl Harrell erano stati espulsi, ma ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione sono i giocatori che dalla panchina sono entrati in campo.

Il regolamento NBA vieta infatti ai giocatori di abbandonare l’area della panchina in casi del genere. Alla fine la Lega ha distribuito 3 squalifiche, tutte di una partita: due per i Raptors, una per i Lakers. Nei prossimi impegni delle rispettive squadre non saranno quindi disponibili da una parte Fred VanVleet e DeAndre Bembry, mentre dall’altra Talen Horton-Tucker. Una brutta notizia in particolare per i Lakers, già “corti” a causa degli infortuni di Davis e LeBron, anche se Drummond sembra recuperato. Ben McLemore, firmato un paio di giorni fa, dovrebbe essere pronto per fare il proprio esordio in giallo-viola.

Oltre a questi provvedimenti, sono arrivate due multe: una di 30.000 dollari per Anunoby e una di 20.000 dollari per Harrell. Dennis Schroder, che aveva dato origine al tutto con un brutto fallo sullo stesso Anunoby, non è stato espulso e anche in questa occasione è rimasto impunito.

Along with Fred VanVleet, DeAndre‘ Bembry and Talen Horton-Tucker suspended one game for leaving bench, OG Anunoby ($30,000) and Montrezl Harrell ($20,000) have been fined for role in Lakers-Raptors altercation this week. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2021

I Lakers giocheranno la prossima partita contro Miami stanotte, mentre i Raptors affronteranno Chicago.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.