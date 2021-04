NBA – Rissa tra Lakers e Raptors, squalifiche in arrivo?

È durata meno di un quarto la tranquillità all’interno della gara tra Toronto Raptors e Los Angeles Lakers di stanotte. Con 2′ da giocare nella prima frazione e OG Anunoby lanciato a canestro, un brutto fallo di Dennis Schroder ha scatenato un parapiglia che alla fine ha portato all’espulsione del giocatore dei Raptors e di Montrezl Harrell. Nonostante l’assenza totale di lunghi, visti anche gli infortuni di Anthony Davis e di Andre Drummond, i giallo-viola hanno comunque vinto agilmente il match.

The Lakers and Raptors had to be separated after a physical play between Dennis Schröder and OG Anunoby.

Anunoby and Montrezl Harrell were ejected from the game. pic.twitter.com/hBNxjGyWWv

— SportsCenter (@SportsCenter) April 7, 2021