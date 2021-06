Meno di due settimane fa, con la riapertura dei palazzetti NBA ai tifosi, per qualche giorno si erano susseguiti episodi anti-sportivi che coinvolgevano i fans. Sembrava che ora la situazione si fosse tranquillizzata, ma in occasione di Gara-3 tra Denver Nuggets e Phoenix Suns purtroppo è successo di nuovo. Stavolta protagonisti del misfatto sono esclusivamente dei tifosi presenti in tribuna al Pepsi Center.

Dal video non si capisce il motivo, ma tra un uomo tifoso dei Suns e altri due tifosi dei Nuggets è nato un acceso diverbio. Ad un certo punto uno dei due fans di Denver ha sferrato un pugno all’avversario, che ha incassato bene e ha risposto colpendo il primo ripetutamente in faccia e lasciandolo visibilmente stordito. Alla fine l’uomo con la maglia di Steve Nash si è girato verso il secondo tifoso dei Nuggets e gli ha urlato “Suns in 4!”, prima che i due malcapitati si allontanassero di corsa.

nuggets & their fans both taking L’s this series pic.twitter.com/4HjzGSEW0m — gabb goudy ⭐️ (@gabbgoudy) June 12, 2021

Secondo la ricostruzione sui social di un altro tifoso presente, la discussione sarebbe nata dopo uno sfottò del tifoso dei Suns, che avrebbe preso in giro i due ragazzi per la sconfitta e avrebbe indicato collane e orologio di uno dei due dicendo che fossero finti. A quel punto il ragazzo che sarebbe poi stato picchiato avrebbe rovesciato una bibita addosso al fan dei Suns: da qui gli avvenimenti ripresi nel video.

