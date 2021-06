Al momento non si sa ancora se Dennis Schroder rimarrà ai Los Angeles Lakers. In precedenza ha accennato al fatto che ha ancora degli affari in sospeso dopo che non sono stati all’altezza dei playoff NBA nella sua prima stagione con la squadra. I rumors, tuttavia, sono circolati sul fatto che stia per andarsene. Ma sentendo le recenti osservazioni del vice presidente delle operazioni di basket dei Lakers, Rob Pelinka, sembra che Dennis Schroder sia qui per restare nella franchigia NBA. Pelinka ha elogiato l’esuberante playmaker tedesco quando gli è stato chiesto delle sue buone qualità.

“Penso che tutti noi possiamo guardare al lavoro di Dennis e lui è un giocatore fortissimo su entrambi i lati del campo. Corre in difesa, si tuffa sulle palle perse, portando quell’energia nella parte difensiva e poi ovviamente ha la capacità di segnare in qualità di playmaker. Noi apprezziamo tutte quelle qualità in lui”.

Il 27enne Dennis Schroder si è subito inserito nell’attacco dei Lakers, diventando il terzo marcatore della squadra dietro LeBron James e Anthony Davis. Quando i suoi due compagni di squadra All-Star sono stati fuori per un lungo periodo, Schroder è stato determinante nell’aiutare a mantenere a galla i Lakers. Chissà se le parole di Rob Pelinka sono una conferma nella franchigia NBA di Dennis Schroder.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.