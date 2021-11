Proprio quando pensi che le cose non potrebbe andare peggio per il proprietario dei Phoenix Suns, Robert Sarver, un altro ex giocatore si è fatto avanti con una brutta accusa contro di lui. Questa volta è Vince Carter, che afferma che Sarver aveva incaricato i suoi giocatori di far male intenzionalmente la guardia veterana durante il suo ritorno a Phoenix.

In un episodio di NBA Today su ESPN, Carter ha raccontato questa storia sul suo ritorno ai Suns e su come Sarver avesse detto ai suoi giocatori di “accompagnarlo fuori (Carter)”.

Vince Carter said 2 teammates told him that when he returned to PHX, after playing there for a year, Robert Sarver told the PHX locker room to take him out/put him on the ground because he didn't like that VC was playing well & thought he was trying to show him and the team up. pic.twitter.com/3PWr7kqtrf

— ✯✯✯✯✯ (@FTBVids_YT) November 4, 2021