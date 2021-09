Robin Lopez è stata una delle pochissime aggiunte estive degli Orlando Magic, in completo rebuilding dopo le cessioni di Vucevic, Fournier e Gordon pochi mesi fa. Il veterano si è presentato al Media Day con la solita ironia. Argomento principale della giornata, come in altri casi in giro per la NBA, è stata la scelta di Jonathan Isaac di non vaccinarsi contro il Covid-19.

Isaac, anche nella conferenza stampa di ieri, ha ribadito di non volersi vaccinare, dichiarando però di non essere contro i vaccini in generale o contro la scienza. I compagni, tutti vaccinati, hanno mostrato supporto per il lungo, che non riuscirà ad essere a disposizione per l’inizio della stagione in quanto sta recuperando dall’infortunio al crociato subito nella “bolla” di Orlando. Cole Anthony ha dichiarato “di non essere necessariamente d’accordo con Isaac” ma di supportarlo nella sua scelta.

Jonathan Isaac shares his full thoughts on vaccinations and addresses the Rolling Stone article. “I’m not anti-vax. I’m not anti-medicine. I’m not anti-science. I didn’t come to my current vaccination status by studying black history or watching Donald Trump press conferences.” pic.twitter.com/EvT4KwGJwx — Beyond the RK (@beyondtheRK) September 27, 2021

L’unico che ha punzecchiato Isaac è stato appunto Lopez. Il centro ha scherzato sul titolo vinto a luglio dai Bucks (per il quale avrà diritto all’anello nonostante sia stato ceduto a Washington a stagione in corso), dicendo di non essere sicuro che Milwaukee lo abbia vinto davvero perché lui non era presente. “Sto ancora facendo le mie ricerche” ha dichiarato Lopez, scimmiottando quanto dicono solitamente i colleghi che ancora non si sono vaccinati.

When asked about his brother winning a title… Robin Lopez says he’s not sure if Milwaukee actually won a championship because he wasn’t there (and didn’t watch it). Says “he’s still doing his own research”. 😂😂 — Orlando Pinstriped Post (@OPPMagicBlog) September 27, 2021