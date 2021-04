I Portland Trail Blazers hanno ingaggiato Rondae Hollis-Jefferson, rimasto free agent dopo essere stato tagliato da Minnesota a Dicembre, dopo il training camp.

Per Hollis-Jefferson si tratta di un ritorno a Portland, dato che proprio i Blazers lo avevano draftato nel 2015. Poche ore dopo, però, il giocatore si è trasferito a Brooklyn, dove ha giocato per quattro stagioni. Lo scorso anno, invece, ha giocato a Toronto prima della breve esperienza ai Timberwolves.

The Portland Trail Blazers are planning to sign forward Rondae Hollis-Jefferson, sources tell @TheAthletic @Stadium. Hollis-Jefferson spent training camp with the Timberwolves.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2021