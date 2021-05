Ieri notte Tom Thibodeau ha operato un paio di cambiamenti del quintetto dei suoi New York Knicks per Gara-3 contro gli Atlanta Hawks. Derrick Rose e Taj Gibson sono stati promossi nello starting five a discapito di Elfrid Payton e Nerlens Noel. In particolare Payton non ha giocato nemmeno un minuto, mentre nelle precedenti 2 partite della serie era stato in campo rispettivamente 8′ e 5′ nonostante la partenza in quintetto.

I Knicks hanno comunque perso nonostante questi cambiamenti, 105-94, e sono scivolati di nuovo sotto 2-1 nella serie. D-Rose è però stato il migliore in campo di New York con 30 punti segnati, mentre a deludere sono stati, ancora una volta, Randle e Barrett. L’esclusione di Payton dal quintetto non è però piaciuta ai suoi familiari: la madre del playmaker, dopo la partita, ha in un certo senso sfottuto i Knicks per aver perso, via Twitter.

“Guardate com’è andata a finire!” ha scritto la donna su Twitter, condividendo il quintetto dei Knicks e aggiungendo l’hashtag #ProudMama.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.