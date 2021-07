Anche gli ultimi dettagli sono stati limati, mentre al Draft di questa notte si chiamavano le prime scelte i Los Angeles Lakers hanno chiuso la trade con gli Washington Wizards per Russell Westbrook, anticipata qualche ora prima.

I Lakers cedono Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell e la 22° scelta al Draft a Washington. Gli Wizards oltre a Westbrook mettono sul piatto due scelte del secondo turno (una del 2024 e una del 2028). I giallo-viola hanno ora l’occasione di mettere insieme un terzetto di stelle tra Russ, LeBron James ed Anthony Davis.

The Washington Wizards have agreed to trade Russell Westbrook, 2024 second-round pick, 2028 second-round pick to the Los Angeles Lakers for Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell and No. 22 tonight, sources tell @TheAthletic @Stadium.

