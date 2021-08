Un paio di giorni fa, il 27 agosto, James Harden ha compiuto 32 anni. Come da copione, per il personaggio quale è, la superstar dei Brooklyn Nets ha ovviamente fatto festa, con tanti invitati. Tra di essi anche il rapper Meek Mill e l’ex compagno Russell Westbrook. Harden e Russ hanno giocato insieme diverse stagioni ad Oklahoma City a inizio carriera, più una agli Houston Rockets nel 2019-20. Questa seconda versione del duo Harden-Westbrook non ha dato i frutti sperati ed è stata sostanzialmente la fine di quei Rockets, che in pochi mesi li hanno visti partire entrambi. Westbrook è andato a Washington, rimanendovi anche in questo caso una sola stagione, mentre il Barba dopo un tira-molla con la dirigenza ha ottenuto di essere ceduto ai Nets.

Nell’ambito dell’addio di Westbrook a Houston, si era parlato insistentemente di dissapori tra lui e Harden. Rumors sempre smentiti dai diretti interessati, e ora anche dal regalo che Russ ha fatto all’amico per il suo compleanno. Come testimonia una storia pubblicata su Instagram da Harden, l’attuale playmaker dei Lakers gli ha regalato un orologio. Non uno qualunque, però: un Richard Mille RM 11-3 Titanium. Costo che si aggira intorno ai 150.000 dollari.

“Questa amicizia per me durerà per sempre, non mento! Ti voglio bene” ha scritto Harden, riferito a Westbrook, nella sua storia.

