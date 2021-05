Ricordate quando molti dicevano che il record NBA di triple doppie di Oscar Robertson era imbattibile prima che Russell Westbrook lo battesse? Beh, The Brodie probabilmente sta ridendo fortissimo in questo momento. Se fossero esistiti gli hashtag ai tempi di Oscar Robertson, il brevetto di Westbrook #WhyNot? sarebbe stato assolutamente perfetto.

Westbrook ha finalmente battuto il record di The Big O come maggior numero di partite in triple doppia in carriera dopo aver totalizzato il suo 182esimo score questa notte contro gli Atlanta Hawks.

L’ex MVP ha davvero sfidato le probabilità fissando il suo ultimo traguardo. Il record NBA di Oscar Robertson è rimasto in piedi per decenni, con alcuni giocatori che pensavano fosse imbattibile ma poi è arrivato Russell Westbrook.

Alla domanda dopo la partita se qualcuno batterà anche il suo record di triple doppie, Westbrook ha dato una risposto assolutamente non banale:

“Credo che potrebbe succedere magari tra altri 50 anni circa. Non lo so”.

Russell Westbrook on if the triple-doubles record will be broken again: "I guess we'll see in another 50 years or so. I don't know." — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) May 11, 2021

La domanda comunque è lecita e il non avere una risposta ci fa capire quanto sia fenomenale ciò che è riuscito a mettere in piedi The Brodie. Peccato che probabilmente chiuderà la sua carriera NBA senza un anello ma a lui sembra non interessare ciò…

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.