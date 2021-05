Russell Westbrook, guardia dei Washington Wizards, è diventato ufficialmente il leader assoluto della NBA per numero di triple doppie realizzate.

Avendo bisogno di una sola per raggiungere la sua 182a tripla doppia in carriera e superare la 181 di Oscar Robertson, Westbrook ha realizzato l’impresa durante la partita di questa notte contro gli Atlanta Hawks. In assenza di Bradley Beal, Brodie ha preso in mano la situazione e ha prodotto la sua solita uscita, raggiungendo il risultato nel quarto quarto della gara. Ha concluso la partita con 28 punti, 13 rimbalzi e 21 assist.

1️⃣8️⃣2️⃣ TRIPLE-DOUBLES Russell Westbrook has officially passed Oscar Robertson for the all-time NBA triple-double record WHY NOT? pic.twitter.com/RdfVBXLzJf — Bleacher Report (@BleacherReport) May 11, 2021

Per essere onesti, l’impresa era attesa da tempo dopo che Russell Westbrook ha iniziato a spingere gli Wizards in una corsa vincente al fianco di Beal nella seconda metà della stagione. Infatti, nelle ultime 10 partite prima dell’uscita di questa notte, ha tenuto una media di una tripla doppia da 23,7 punti, 13,8 rimbalzi e 14,3 assist. Durante la stagione, ha messo in piedi un’altra stagione da tripla doppia di media viaggiando a 22.6-11.6.-11.5.

Nonostante Russell Westbrook sia diventato il leader delle triple doppie, gli Washinton Wizards hanno perso contro gli Atlanta Hawks con una tripla sbagliata proprio dallo stesso Brodie nel corso dell’ultimo decisivo possesso.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.