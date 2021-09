Russell Westbrook in questa offseason ha cambiato squadra per la terza stagione consecutiva. Dopo essere passato da Oklahoma City a Houston nel 2019 e da Houston a Washington nel 2020, la point guard è stata ceduta per sua volontà ai Los Angeles Lakers. Qui Westbrook formerà un trio con LeBron James ed Anthony Davis, nel tentativo di vincere il suo primo titolo NBA in carriera. Prima di lasciare gli Wizards, però, secondo The Athletic il giocatore avrebbe cercato di convincere anche Bradley Beal a partire.

Per qualche mese si è parlato di una possibile cessione di Beal, soprattutto dopo l’uscita di Westbrook. La guardia ha però finora giurato amore a Washington, dichiarando più volte di voler vincere nella Capitale. Nell’ultima stagione Beal è stato il secondo miglior realizzatore NBA con 31.3 punti di media.

Così, anche quando Westbrook ha provato a persuaderlo a chiedere la cessione, Beal ha rifiutato, mostrando però supporto per il compagno e amico nella decisione di lasciare Washington dopo una sola stagione.

