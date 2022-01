È stata un’altra partita particolare per i Los Angeles Lakers, sconfitti alla Crypto.com Arena dagli Indiana Pacers, terzultimi ad Est con un record di 16-29. A far discutere ancor più della 23° sconfitta stagionale giallo-viola è stata la scelta di coach Frank Vogel di panchinare Russell Westbrook con 3.52 minuti da giocare nel quarto quarto e i Lakers sotto 94-101 (avrebbero poi perso 104-111).

Al posto di Westbrook, fin lì 14 punti, 3 assist e 5/17 al tiro, è entrato Malik Monk, che ha chiuso la gara. Dopo la sirena finale, Frank Vogel in conferenza stampa è stato ovviamente interrogato sulla propria scelta. “Ho messo in campo i giocatori che pensavo potessero farci vincere” ha risposto Vogel, di fatto scaricando Westbrook dopo i rumors di un suo possibile esonero nei giorni scorsi. Secondo ESPN, sarebbe stata la dirigenza dei Lakers a dire all’allenatore di “gestire Westbrook come ritiene più opportuno”, quindi la scelta di Vogel non dovrebbe aver indispettito i piani alti. Non è un segreto d’altronde che la franchigia cederebbe volentieri la point guard arrivata solo la scorsa estate, se solo ci fosse qualcuno interessato. Altri pensano invece che il “semaforo verde” dato dai Lakers a Vogel sia stato solo per renderlo ancor di più capro espiatorio in attesa di un licenziamento che arriverà comunque nel futuro prossimo.

Nel frattempo Westbrook, evidentemente contrariato dalla decisione del coach, ha lasciato l’arena senza parlare con i media. Un comportamento insolito e che dice molto sullo stato d’animo del giocatore, per la prima volta in carriera considerato quasi un esubero.