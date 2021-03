NBA – Russell Westbrook pareggia uno speciale record di Wilt Chamberlain

Nell’ultimo periodo, Russell Westbrook sta giocando il suo miglior basket da forse un paio d’anni a questa parte. Purtroppo per i suoi Washington Wizards, la grande prestazione individuale di ieri notte non è coincisa con una vittoria, la squadra è infatti andata KO contro Charlotte, ma Westbrook ha chiuso con la terza tripla-doppia consecutiva: 22 punti, 14 rimbalzi e 15 assist.

Nelle ultime tre partite, quella contro Charlotte e quelle precedenti contro Indiana (nella quale aveva già stabilito alcuni record) e Detroit, Westbrook ha mantenuto 25.3 punti, 16.0 rimbalzi e 15.0 assist di media. Numeri incredibili che lo hanno messo al fianco di Wilt Chamberlain come unici due giocatori nella storia NBA ad avere almeno 25 punti, 15 rimbalzi e 15 assist di media nell’arco di 3 partite: la leggenda degli Warriors e dei Lakers ci riuscì nel 1968. Impressionanti allo stesso modo i numeri di rimbalzi di Westbrook e di assist di Chamberlain, visti i ruoli opposti.

