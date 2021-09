Nelle scorse settimane Ryan Arcidiacono aveva fatto un workout con i Golden State Warriors, ma alla fine ha firmato un contratto con i Boston Celtics. Secondo Shams Charania, l’italoamericano per ora firmerà solo un accordo per il training camp, cercando di convincere coach Ime Udoka.

Free agent guard Ryan Arcidiacono has agreed to a training camp deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Arcidiacono, who spent his first four NBA seasons in Chicago, worked out for the Warriors this week.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2021