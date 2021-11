I Sacramento Kings avevano iniziato positivamente la stagione, ma sono ora reduci da quattro sconfitte di fila che li hanno fatti sprofondare sul 5-8, undicesimi ad Ovest. Il posto di coach Luke Walton, secondo The Athletic, sarebbe a serio rischio se i Kings continuassero ad avere queste difficoltà.

Walton è sulla panchina di Sacramento da tre anni, nelle precedenti due stagioni le cose non erano andate meglio: in entrambe le occasioni il record finale era stato di 31-41, fuori dai Playoff. Il contratto dell’allenatore scadrà solo nell’estate 2023, ma la sua esperienza sulla panchina dei Kings potrebbe concludersi in anticipo. Molto importante sarà la prossima gara contro Detroit, una squadra abbordabile visto il record di 3-9.

Kings coach Luke Walton is likely to be in peril if Sacramento’s slide continues, sources tell @sam_amick and @ShamsCharania.

The Kings are in midst of four-game losing streak heading into Monday’s game at Detroit.https://t.co/kGcbyPxyvc

— The Athletic (@TheAthletic) November 15, 2021