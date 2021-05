Nonostante l’ennesima stagione negativa, la 15° consecutiva senza apparizione ai Playoff (la più lunga insieme a quella dei Clippers nella storia NBA), i Sacramento Kings confermeranno coach Luke Walton anche il prossimo anno. Il tecnico, sulla panchina dei californiani da un paio di stagioni, ha un record di 62-82.

Walton era stato citato nella lista di allenatori in bilico dopo questa stagione, ma a quanto pare i Kings si sono convinti a confermarlo, forte anche di un ultimo anno di contratto.

Luke Walton will continue as head coach of the Sacramento Kings next season, per multiple reports.

Walton is 62-82 over two seasons with the Kings. pic.twitter.com/r5bVXkHH1z

