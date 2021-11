Ai rumors dei giorni scorsi, è seguita la decisione ufficiale: i Sacramento Kings hanno deciso di licenziare coach Luke Walton. L’allenatore era alla sua terza stagione sulla panchina dei Sacramento Kings, attualmente 6-11 e dodicesimi ad Ovest. Decisiva la sconfitta di ieri notte contro gli Utah Jazz e i sette KO nelle ultime otto gare.

Walton chiude la sua esperienza ai Kings, la seconda da head coach, con un record di 68-93 e nessuna qualificazione ai Playoff. Come riportato da Adrian Wojnarowski, è molto probabile che i Kings nomineranno Alvin Gentry come allenatore ad interim. Gentry è stato capo-allenatore di Heat, Pistons, Clippers, Suns e Pelicans nella sua carriera, era il vice di Walton ed ha un record di 510-595, con tre qualificazioni ai Playoff in 17 anni.

Kings associate head coach Alvin Gentry – a five-time head coach in the NBA – is expected get strong consideration to serve as interim head coach. Walton was 68-93 in two-plus seasons as Kings coach. https://t.co/jeZIFqmVCd

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2021