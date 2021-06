Colpo di scena a Washington, dove negli ultimi giorni sembravano in ascesa le quotazioni per una permanenza di Scott Brooks, in scadenza di contratto. In particolare si diceva che gli Wizards avrebbero rinnovato il contratto dell’allenatore, nonostante risultati non esaltanti, per fare contento Russell Westbrook, il quale ha uno stretto legame con Brooks fin dai tempi di Oklahoma City. Invece come riportato da Adrian Wojnarowski non ci sarà nessun prolungamento e Brooks sarà libero di trovare una nuova squadra.

Si tratta della seconda separazione del giorno tra un allenatore e una franchigia NBA dopo quella tra Stan Van Gundy e New Orleans. Salgono così a 6 le squadre con panchine vacanti: oltre alle 2 citate, ci sono anche Boston, Orlando, Indiana e Portland.

Washington and coach Scott Brooks couldn’t come to an agreement on a new deal and are agreeing to part ways, sources tell ESPN. Brooks’ deal expired after the playoffs. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2021

L’esperienza di Brooks sulla panchina di Washington è durata 5 stagioni, con 3 qualificazioni ai Playoff e una Semifinale di Conference raggiunta.

